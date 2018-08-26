» الجمهور يحتج على حكم فى مباراة برقائق البطاطس

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وكالات- محمد الخرو

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ألقى مشجعو نادي تشارلتون أثلتيك الذي ينافس في الدرجة الثالثة للبطولات الإنجليزية العشرات من أكياس رقائق البطاطس على أرضية الملعب خلال مباراة فريقهم ضد نادي فليتوود تاون، ما أدى إلى تأخير المباراة، وذلك اعتراضا منهم علي سلوك إدارة النادي تجاه الموظفين لتقليص النفقات.

وجاء الاحتجاج بهذه الطريقة الغريبة ردًا على تقارير ذكرت أن إدارة النادي طلبت من أحد موظفيها الحصول على إذن خاص، من أجل تناول وجبة من رقائق البطاطس في مكتبه بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وذكرت صحيفة "إيفننج ستاندرد" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن إدارة النادي طلبت من الموظفين تجنب تناول الطعام في مكاتبهم، لأن ساعات عمل عمال النظافة قد تقلصت.

ويسعى مالك نادي تشارلتون أثلتيك، البلجيكي رولاند دوشاتيليت، إلى تقليل النفقات، في ظل تصاعد الحديث عن رغبته ببيع النادي، الأمر الذي لا يزال يثير حفيظة كثير من المشجعين.

ويشمل تقليص النفقات أيضا، عقد اجتماعات في الظلام للحفاظ على فواتير منخفضة، وعدم تزويد اللاعبين الشباب بفطور مجاني، والتراجع عن وعد بدفع مكافآت للموظفين.

ويعاني نادي تشارلتون أثلتيك، الذي يقوده دوشاتيليت منذ يناير 2014، من خسائر تشغيلية كبيرة تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني في السنة، ولا يُعتقد أنه سيعثر على مشترٍ قريبا.


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