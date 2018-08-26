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ترامب يوجه انتقادات لاذعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزير العدل

عرب وعالم

ترامب
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا انتقادات لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، مشيرًا إلى أنه "في وقت ما" ربما "يتعين عليه أن يتدخل بنفسه".

وأكد ترامب دون تقديم أي أدلة، أن إف بي آي فشل في مراجعة رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون في إطار تحقيقه في استخدامها لمقدم خدمة بريدها الشخصي أثناء توليها وزارة الخارجية.

كما وجه ترامب عبر تغريدة مزيدا من الانتقادات لوزير العدل جيف سيشنز، وكتب أن سيشنز "لا يفهم ما يحدث تحت موقعه القيادي".

كذلك اتهم ترامب المستشار الخاص روبرت مولر بأنه "منشغل بما يسعده في حين لا يتم المساس بالفساد الحقيقي".

تأتي تلك التغريدات في نهاية أسبوع صعب على ترامب قال فيه محاميه السابق مايكل كوهين، إن الرئيس أمره بترتيب سداد أموال سرية لامرأتين قبل الانتخابات.


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