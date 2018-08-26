مفاجأة لـ"ماكين" مع ثوار حلب.. تعرف عليها

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الحصار

أوباما

ثوار حلب

الشعب السوري

جون ماكين

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلومات تكشف جوانب من حياة السيناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين.

وكشف حساب أس الصراع في الشام في تدوينة له على حسابه على تويتر عن مفاجأة قام بها ماكين داخل حلب أثناء حصارها.

وأضاف أن معلومة نقلها لي من التقاه من الثوار أنه أثناء حصار حلب تواصل معهم وطلب من الثوار ترتيب دخوله لحلب.

وأوضح أن ماكين قال لهم: "أريد أن أدخل إلى حلب حتى لو قتلت هناك ليعرف الشعب الأمريكي كيف أوباما يدعم إيران التي تقتل شعبا كاملا أعزل في حلب".

كما غرد حساب الزبير السوري: "الرجل مات لكنه من أعظم الأمريكان عنده إنسانية وتواضع قل مثله حتى أنه دخل زائراً إلينا ببداية لجوئنا لتركيا وتفقد عن حالنا وسمع من الناس معاناتهم".

يذكر أن السيناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين، قد توفي أمس السبت، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد إصابته بمرض السرطان في المخ.

وقرر ماكين، الذي غادر واشنطن في ديسمبر الماضي التوقف عن علاج المرض يوم الجمعة الماضي، وانتقل إلى منزل الأسرة لقضاء لحظاته الأخيرة في مسقط رأسه بولاية أريزونا.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نبأ وفاة جون ماكين على صفحته الشخصية في موقع "تويتر": "خالص تعازينا وتقديرنا لأسرة جون ماكين"، مضيفا: "قلوبنا ودعواتنا له".


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