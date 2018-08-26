السفير البريطانى لـ صلاح: "جدع يا أبو مكة"

26 أغسطس 2018 - 10:17 ص

وجه السفير البريطانى فى مصر، جون كاسن، رسالة مدح وتقدير إلى لاعب المنتخب المصرى محمد صلاح والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ، وذلك بعد تسجيله هدفًا بالأمس فى نادى برايتون الإنجليزى.

وقال كاسن خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "جدع يا أبو مكة".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقال محسن محمد: "أنا حاسس إن الجدع ده من كتر ما هو فاهم عربي هيطلع في آخر الفيلم من بهتيم زي رضا عب عال".

وتابعت أميرة شيحة: "أنت إزاى هتمشي وتسيبنا؟ دة إحنا بقينا عشرة وعيش وملح ومايصحش ابدًا حد يحل مكانك".

وتلقى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي إشادات دولية كبيرة بعد الهدف الذي سجله مساء أمس في شباك برايتون ليضع فريقه في صدارة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".