» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح

26 أغسطس 2018 - 10:20 ص

تصدت إحدى الممرضات بمستشفى ليستر الملكي في بريطانيا، لرجل مسلح حاول أول يهاجم المرضى وهو ما تسبب فى حالة هلع بين صفوف الأطباء والمرضى الذين فروا جميعا، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

فوقفت الممرضة بشكل بطولي في وجه المهاجم، وقامت في البداية بإخراج كل المرضى من القاعة من أجل سلامتهم، ثم واجهت المسلح لكسب بعض الوقت قبل أن تلوذ بالفرار.

وحظيت الممرضة بإشادات بعد موقفها البطولي، وقدم مدير المستشفى الشكر لها على "الشجاعة الاستثنائية"

تفاصيل الواقعة تعود لرجل مسلح يحمل ساطورا حاول أن يطعن أحد المارة بشكل عشوائي قبل أن يهجم على المرضى داخل مستشفى.

ولم يصب المسلح أي مريض، لكنه خرّب عددًا من ممتلكات المستشفى، وهاجم مرضى كانوا على مقاعد متحركة وروّع كل من كان داخل قاعة الانتظار.