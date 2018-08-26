أزمة بحقائب الركاب تتسبب في حدوث فوضى بمطار مانشستر

26 أغسطس 2018 - 10:23 ص

حالة من الفوضى العارمة شهدها مطار مانشستر سيتي إثر أزمة في وصول حقائب الركاب واضطر مئات الركاب إلى الانتظار لمدة تصل إلى أربع ساعات للحصول على أمتعتهم، ما اضطرهم للجلوس على الأرض في المطار ما تسبب في فوضى بالداخل.

وشكا الركاب من امتناع الموظفين الإدلاء بأي معلومات عن موعد وصول الحقائب لحشد تراوح عددهم بين 500 و1000 شخص افترشوا المطار للنوم على أرضيته.

ووفق لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية كان السبب في تلك المشكلة هو وصول العديد من الرحلات الجوية في الوقت نفسه تقريبًا بينما لا يمتلك المطار سوى موظفين قليلين بسبب العطلة الصيفية.