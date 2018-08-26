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تعليق البرادعى على إلغاء المساعدات الأمريكية لفلسطين

الحياة السياسية

برادعى
برادعى

وكالات : حنان حمدتو

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فلسطين

أمريكا

مساعدات

محمد البرادعي

علق الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية الأسبق  للشئون الخارجية، على قرار  إلغاء  أكثر من  200 مليون  دولار  من المساعدات  للفلسطينيين، بأن هذا الأمر  يشير إلى تدبير  شىء  يحاك ضد الدولة الفلسطينية.

وأضاف البرادعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ما يدبر للفلسطينيين من جانبهم معروف مسبقًا للجميع ومع ذلك موقف معظم الحكومات العربية هو الصمت".

وتابع  نائب رئيس الجمهورية الأسبق قائلاً: "هل على الأقل سنمد لهم يد العون لننقذهم وبالأخص أهل غزة من الموت البطىء أم أن القضية برمتها لم تعد من أسبقياتنا بل وأصبحنا شركاء فى العقاب".

وشارك رواد موقع التواصل الاجتماعى فى التعليق على المنشور، فقالت مى محمد: "الجهلاء يمتنعون عن متابعه الحسابات التى تتحدث للعقلاء ومن يتفكرون".

وأضاف محمد صبرى: "طب يا ريت نشوف الفايدة علي أيد خبرتك يا دكتور ".

وتابعت سلمى أحمد: "لولا موقف الحكومات العربية ما جرؤت إسرائيل أو أمريكا على فعل ما يفعلونه الآن هم يعلمون جيدًا إن الشعوب ترفض ما يفعلونه".

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