  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:07 ص
بحث متقدم
البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد بسبب انهيار العملة

البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد بسبب انهيار العملة

جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلي غزة

شاهد.. جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلي غزة

كاسن

السفير البريطانى لـ صلاح: "جدع يا أبو مكة"

مفاجأة لـ"ماكين" مع ثوار حلب ..تعرف عليها

مفاجأة لـ"ماكين" مع ثوار حلب.. تعرف عليها

طفلي الدقهلية

فيديو جديد لقاتل طفليه في الدقهلية قبل الحادث

صلاح

"صلاح" يحقق أمنية غائبة عن فريقه منذ عامين

جون ماكين

طرد "ترامب" من جنازة "ماكين" هذه وصيته

لغز هبوط الدولار

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهيد التحرش

شاهد أول صورة للمتهم بقتل "شهيد التحرش" بشاطيء الإسكندرية

أرشيفية

ربة منزل تشنق رضيعتها وتقدم أغرب تفسير للجريمة

في الصين ..

لهذا السبب تجاهل المشاه امرأة دهست مرتين

آخر الأخبار

أرشفية
أرشفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

مسلمة بمجلس الشيوخ الأسترالى لأول مرة فى التاريخ

#

امرأة تشعل تمردا داخل الجيش الإسرائيلي

#

سيدة تمزق جسد زوجها بالمنشار وتستخدمه سماد لـ"الكوسا"

#

أول حادث من نوعه في السعودية.. امرأة تدهس رجلًا بسيارتها

الصين

دهس امراه بسيارة

تجاهل الماره امرة دهساتها سيارة

نشرت إحدى القنوات الصينية مقطع فيديو في إحدى المدن الصينية، يرصد لحظة دهس سيارة أجرة امرأة عبورها الشارع، وتتركها ملقاة على الأرض، ليهرب سائق السيارة من مكان الحادث.

غير أن اللافت في المقطع المصور، والغريب في الأمر  أن أحدًا من المشاة، أو عابري الطريق لم يحرك ساكنًا تجاه المرأة الملقاة على الأرض وما زالت على قيد الحياة.

وما أثار الغرابة أكثر هو قيام سيارة أخرى بالعبور فوق جسد المرأة التي لم يلق لها أحد بالا من السيارات أو عابري الطريق.

وقالت السلطات لاحقا إنها ألقت القبض على سائقي السيارتين ووجهت لهما تهمة القتل، بعد أن لفظت المرأة أنفاسها الأخيرة على الطريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح
» بالفيديو.. النيران تحول منطقة في كندا إلى ما يشبه كوكب المريخ
» شاهد.. أنثى قرد تتسلق أسلاكا كهربائية
» لحظة إنقاذ "أضحية" عبرت البحر هربًا من الذبح
» الجمهور يحتج على حكم فى مباراة برقائق البطاطس
» السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر الرحلات
» شاهد.. خروف داخل سيارة حكومية يثير الجدل
» تعرف علي درجات حرارة اليوم
» شاهد .. لقطة لم ينتبه لها أحد تكشف عما يدور بداخل رونالدو

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل