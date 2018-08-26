لهذا السبب تجاهل المشاه امرأة دهست مرتين

26 أغسطس 2018 - 10:31 ص

نشرت إحدى القنوات الصينية مقطع فيديو في إحدى المدن الصينية، يرصد لحظة دهس سيارة أجرة امرأة عبورها الشارع، وتتركها ملقاة على الأرض، ليهرب سائق السيارة من مكان الحادث.

غير أن اللافت في المقطع المصور، والغريب في الأمر أن أحدًا من المشاة، أو عابري الطريق لم يحرك ساكنًا تجاه المرأة الملقاة على الأرض وما زالت على قيد الحياة.

وما أثار الغرابة أكثر هو قيام سيارة أخرى بالعبور فوق جسد المرأة التي لم يلق لها أحد بالا من السيارات أو عابري الطريق.

وقالت السلطات لاحقا إنها ألقت القبض على سائقي السيارتين ووجهت لهما تهمة القتل، بعد أن لفظت المرأة أنفاسها الأخيرة على الطريق.