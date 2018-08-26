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"بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد

الرياضة

بيكيه
بيكيه

وكالات- محمد الخرو

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برشلونة

الدوري الاسباني

الليجا

بيكية

نادي بلد الوليد

سخر مدافع برشلونة الإسباني جيرار بيكيه من الحال السيئة التي ظهر عليها ملعب نادي بلد الوليد خلال مباراة الفريقين مساء أمس، وتسببت هذه السخرية بصدمة للجماهير الإسبانية.

وفاز برشلونة بطل الموسم الماضي، بنتيجة 1-صفر على مضيفه العائد حديثًا الى الدرجة الأولى، وذلك ضمن المرحلة الثانية لبطولة إسبانيا. وبدا اللاعبون متأثرين بشكل كبير من سوء أرضية الملعب التي تم تبديلها قبل 4 أيام، وعجز برشلونة عن فرض أسلوب لعبه السريع.

ولم يخف بيكيه بعد المباراة امتعاضه من أرضية الملعب، مستغلا هذا الموضوع لانتقاد رغبة رابطة الدوري في إقامة مباريات من هذا الموسم في الولايات المتحدة، في خطوة لقيت انتقاد اللاعبين وتلويحهم بالإضراب.

وقال لقناة "بي ان سبورتس"، "اللعب أعاقته حالة أرض الملعب. بالطبع، الليجا "الرابطة" لن تعلق على هذا الموضوع، لكن اذا أردنا أن نبيع منتجنا على الصعيد العالمي، سيكون من الجيد أن نرى بداية ماذا يحدث هنا".

أضاف "نريد أن نذهب الى الولايات المتحدة، نريد أن ننقل اللاعبين الى هناك.. وبعد ذلك، نرى ملعبا في هذه الحالة المزرية. هذا عار وخطر كبير على سلامة اللاعبين. ليس مؤهلا لاستضافة مباراة كرة قدم. الأمر معيب، آمل أن يعالج المسؤولون هذا الأمر لأنه بائس".

ومنذ إعلان رابطة الدوري في منتصف أغسطس عزمها على إقامة مباراة من الموسم في الولايات المتحدة، ولاقت الخطوة انتقادات من اللاعبين وصلت الى حد تلويح رابطتهم بالإضراب اعتراضا على خطوة اعتبروا أنها تستند فقط إلى اعتبارات مالية وتجارية، دون الأخذ برأي اللاعبين.


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