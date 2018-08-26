» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"

26 أغسطس 2018 - 10:37 ص

منعت السلطات النمساوية إعطاء حق اللجوء لشاب عراقي بالغ من العمر 27 عامًا؛ بسبب "أنوثته المفرطة" وتصرفاته مثل الفتاة بحد لا يسمح بتصديقه.

وأوضح مسئول في مجال الهجرة النمساوية، إن سلطات بلاده رفضت منح حق اللجوء للعراقي؛ لأنه لم يكن طبيعيا، ويتصرف "كفتاة"، وكان مخنثا إلى درجة لا تسمح بالتصديق بادعاءاته حول مواقفه الجنسية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية أن مسئولين في منطقة شتيريا قالوا إن الشاب، صاحب الـ27 عاما، كان "يتصنع المثلية".

وانتقدت جماعات حقوق المثليين قرار السلطات، القرار الثاني من نوعه الذي يثير هذه الانتقادات في النمسا.

وقبل أسبوع، رفض مسؤول في مقاطعة النمسا السفلى طلب لجوء قدمه أفغاني ادعى المثلية الجنسية، قائلا: "لا سلوكك ولا ملابسك ولا مشيتك تدل بأي شكل من الأشكال على أنك قد تكون مثليا جنسيا".

وذكرت السلطات بعد تسريب القضية إلى وسائل الإعلام أن الإجراءات التأديبية اتخذت بحق الموظف المسؤول، معربة عن أسفها إزاء الحادث.