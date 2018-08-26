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خوفا من الموت..

شاهد.. جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلي غزة

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جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلي غزة
جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلي غزة

عبد القادر وحيد

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مقطع فيديو

جندي إسرائيلي..غزة

يرفض الذهاب

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر  جنديا إسرائيليا ، وهو يرفض أوامر الضابط بالذهاب للخدمة العسكرية  ، خوفا من الموت ، على حدود غزة.

ويظهر الفيديو أحد ضباط الجيش الإسرائيلي وهو يجبر جنديا على الركوب في السيارة للذهاب إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة، إلا أن الجندي كان خائفا وانبطح أرضا ورفض الانصياع لأوامر الضابط.

كما أوضح  الفيديو الذي لم يعرف تاريخ تصويره، اللحظة التي مرغ فيها الضابط أنف الجندي بالتراب لرفضه الصعود وعصيانه للأوامر .
الفيديو:

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