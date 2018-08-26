  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
طفلى التروسيكل

القصة الكاملة وراء طفلى التروسيكل

أرشفية

شاهد.. لحظة اعتراف قاتل طفلية بالدقهلية بجريمته

برادعى

تعليق البرادعى على إلغاء المساعدات الأمريكية لفلسطين

عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب

عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب

اخبار اليوم

براءة مدير إنتاج أخبار اليوم فى قضية البلاغ الكاذب

الاسماعيلي

الإسماعيلى يضع الجبلاية فى مأزق

أرشفية

ضحية "تحرش التجمع" تكشف مفاجأة تدين هؤلاء

ارشيف

عقوبات قاسية على لاعبى «ذئاب الجبل»

اديب

أديب يكشف معلومة خطيرة عن السيناتور ماكين

زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

شاهد..

الصحف الإنجليزية: هدف "صلاح" كافٍ لكتيبة "كلوب"

الرياضة

محمد صلاح "أرشيفية"
محمد صلاح

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

#

تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

#

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

#

"كلوب": محمد صلاح سفيرا جيدا لمصر وللعالم العربي

تناولت الصحف الإنجليزية باهتمام كبير فوز نادي ليفربول مساء أمس بهدف للاعب المصري محمد صلاح وجاءت أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم للإشادة بمهارة "مومو" والتي وضعت الفريق في صدارة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وعنونت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الانجليزي لأول مرة منذ عامين".

وأضافت أن ليفربول انفرد بصدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عامين بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 9 فى انتظار نتائج بقية مباريات الجولة التي تختتم غدًا الاثنين بمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.

فى حين عنونت صحيفة "التايمز"، "إنها فقط تحتاج إلى محمد صلاح".

بينما كتبت صحيفة "ميل أون صنداى"، "محمد صلاح يقود ليفربول إلى الصدارة، هدف اللاعب المصري كان كافياً لكتيبة المدرب يورجن كلوب من أجل اعتلاء الصدارة بالفوز على برايتون وتخطى مانشستر سيتي".

أما صحيفة "ديلى ستار"، فقالت أن نادى ليفربول واصل انطلاقته القوية بمسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم، وتمكن من تحقيق الفوز الثالث على التوالى بالمسابقة بعدما سجل هدفاً غالياً لـ"الريدز" فى شباك برايتون، فيما حافظ الفريق على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالى أيضاً.
شاهد..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» خبيران فى الجهاز الهضمى والمسالك بمصر الجديدة والمعادى العسكري
» اليابان تطرح السيارة الطائرة بأسواقها فى 2020
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم
» غادة عادل ترد على عرض العمل مع طليقها
» كيف تأكل سندوتش الهامبرجر دون تساقط محتوياته؟
» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح
» بالفيديو.. النيران تحول منطقة في كندا إلى ما يشبه كوكب المريخ
» شاهد.. أنثى قرد تتسلق أسلاكا كهربائية
» لحظة إنقاذ "أضحية" عبرت البحر هربًا من الذبح

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل