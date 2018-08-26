الصحف الإنجليزية: هدف "صلاح" كافٍ لكتيبة "كلوب"

26 أغسطس 2018 - 10:47 ص

تناولت الصحف الإنجليزية باهتمام كبير فوز نادي ليفربول مساء أمس بهدف للاعب المصري محمد صلاح وجاءت أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم للإشادة بمهارة "مومو" والتي وضعت الفريق في صدارة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وعنونت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الانجليزي لأول مرة منذ عامين".

وأضافت أن ليفربول انفرد بصدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عامين بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 9 فى انتظار نتائج بقية مباريات الجولة التي تختتم غدًا الاثنين بمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.

فى حين عنونت صحيفة "التايمز"، "إنها فقط تحتاج إلى محمد صلاح".

بينما كتبت صحيفة "ميل أون صنداى"، "محمد صلاح يقود ليفربول إلى الصدارة، هدف اللاعب المصري كان كافياً لكتيبة المدرب يورجن كلوب من أجل اعتلاء الصدارة بالفوز على برايتون وتخطى مانشستر سيتي".

أما صحيفة "ديلى ستار"، فقالت أن نادى ليفربول واصل انطلاقته القوية بمسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم، وتمكن من تحقيق الفوز الثالث على التوالى بالمسابقة بعدما سجل هدفاً غالياً لـ"الريدز" فى شباك برايتون، فيما حافظ الفريق على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالى أيضاً.

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