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بالفيديو.. إعلامي تابع لحزب الله يهدد السفير السعودي بقطع "رجله"

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حسين مرتضي مع بشار الأسد
حسين مرتضي مع بشار الأسد

وكالات

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قالت وسائل إعلام لبنانية، إن فرع المعلومات التابع لقوى الأمن استدعى مراسل قناة "العالم" الإيرانية اللبناني حسين مرتضى، على خلفية اتهامات له بتهديد السفير السعودي وليد البخاري.

وظهر حسين مرتضى في فيديو يتحدى فرع المعلومات، قائلاً: إن مسألة استدعائه لن تتم "طويلة على رقبتكن".

وأضاف أن فرع المعلومات وجه له استدعاء بناء على قضية لا تخص لبنان، بحسب قوله.

وأكد مرتضى أنه سيواصل هجومه على وليد البخاري والدور السعودي "الفتنوي" في لبنان، على حد تعبيره.

وقال إنه سيعمل على فيديوهات تكشف تقاعس بعض القضاة ورجال الأمن عن أداء مهامهم، وانصياعهم لضغوطات من قبل أطراف سياسية داخلية وخارجية.

وكان حسين مرتضى ظهر في فيديو هدد فيه وليد البخاري بـ"قطع رجليه" حال استمر بـ"نشر الفتنة" في لبنان.

يذكر أن حسين مرتضى من أبرز الإعلاميين الموالين لحزب الله في لبنان، وعمل خلال السنوات الماضية على مرافقة مقاتلي الحزب المشاركين إلى جانب قوات النظام في الحرب السورية.

شاهد الفيديو..


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