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البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد بسبب انهيار العملة

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البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد بسبب انهيار العملة

مال وأعمال

البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد بسبب انهيار العملة
البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد بسبب انهيار العملة

عبد القادر وحيد ووكالات

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البرلمان الإيراني

وزير الاقتصاد

عزله

انهيار العملة

أصدر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد قرارا بعزل وزير الاقتصاد الإيراني، "مسعود كرباسيان"، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد عقب انهيار العملة.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن البرلمان بدأ خلال جلسة استجواب وزير الاقتصاد في إجراءات عزله من منصبه، على خلفية ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية.

 كان 137 برلمانيا قد صوتوا على عزل وزير الاقتصاد، فيما رفض 121 برلماني عزل كرباسيان، وامتنع عضوين عن التصويت.

ويعتبر وزير الاقتصاد الإيراني، ثاني وزير يعزل من منصبه منذ بداية الشهر الجاري، بعد خضوعه للاستجواب في البرلمان.

وحضر الوزير اليوم الجلسة في محاولة للإجابة على أسئلة النواب، الذي يحملون كرباسيان مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وبحسب الدستور الإيراني، يمكن للمشرعين مساءلة أي وزير، وتقديم اقتراح بعزله، ولكن يتوجب أن يحصل على 10 توقيعات من النواب على الأقل.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، جلسة استجواب مماثلة يوم 29 أغسطس الجاري، للإجابة على أسئلة النواب.


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