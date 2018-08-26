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كيف تأكل سندوتش الهامبرجر دون تساقط محتوياته؟

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سندوتش هامبرجر
سندوتش هامبرجر

وكالات : حنان حمدتو

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اليابان

خبز

الخنصر

البنصر

هامبرجر

حدد علماء من دولة اليابان الطريقة المثلى لتناول سندوتشات الهامبرجر، وأكدوا أن الأمر لا يحتاج لأكثر من الضغط على خبزتى السندوتش لحفظ محتوياتها في الداخل ومنعها من السقوط أثناء أكلها.

وأمضى علماء اليابان عدة أشهر وهم يدرسون الطريقة المثالية لمسك خبز الهامبرجر وأكلها دون سقوط محتوياتها.

واستضاف برنامج تليفزيوني ياباني يدعى "هونما ديكا" خبراء في الحركة والكثافة والهندسة، قاموا بتطوير نموذج ثلاثي الأبعاد لشطيرة الهامبرجر لمعرفة أفضل طريقة لمسكها.

ويقوم أغلب الناس بحمل خبزة الهامبرجر بالسبابة والإبهام في أسفلها ويكون طرفها الأعلى حرًا، ما يترك مجالاً لانزلاق طرفي الشطيرة ومحتوياتها. وقد تبين أن ذلك خطأ كررناه على مدى سنوات، إذ يقول الخبراء إن على من يمسك الشطيرة أن يثبت الخبزة من الأعلى والأسفل ومن الجهتين الأمامية والخلفية.

ولفعل ذلك، يجب الضغط على طرفي الشطيرة من الأعلى بكل من الإبهام والسبابة لليدين معا، ومن ثم تثبيت طرفي الشطيرة من الأسفل بكل من الخنصر والبنصر.

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