"الأرصاد": مفاجأة في طقس أغسطس تحدث غدًا

26 أغسطس 2018 - 10:58 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنًا في درجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة، وهو ما يشعرنا بحالة جيدة في الطقس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض محافظات شمال الوجه البحري، غدًا الإثنين، ليسود طقس لطيف على تلك المناطق.

وأشار ‘إلى أنه أمر غريب انتهاء شهر أغسطس باعتدال في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي نتيجة التغير في المناخ العالمي ولم يكن يتوقع تصديق حدوث ذلك في وقت سابق.