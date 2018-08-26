» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم

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أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى، إدارة مباراة سموحة وطلائع الجيش للحكم الدولى إبراهيم نور الدين ويعاونه محمود عبد السميع ومحمد عزازي، وحسن سعدي حكمًا رابعًا، وكل من هشام الفلال ومحمد يوسف حكماً خامساً.

ومباراة بيراميدز والداخلية للحكم محمد الحنفي ويعاونه هاني العراقي ومصطفى حسين، وخالد منسي حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي ومحمد سيد بكر حكمًا خامسًا.

ومباراة الإنتاج الحربي والجونة، للحكم محمود وفا ويعاونه تامر رشاد وخالد رمضان، وأحمد عبد السميع حكمًا رابعًا، وكل من محمود دسوقي ومحمود رشدي حكمًا خامسًا.

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