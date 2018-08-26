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غادة عادل ترد على عرض العمل مع طليقها

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غادة عادل ومجدي الهواري
غادة عادل ومجدي الهواري

متابعات- الدويني فولي

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رفضت الفنانة غادة عادل، المشاركة في مسرحية “صراع في الفيلا”، التي يخرجها طليقها مجدي الهواري، ويعود بها النجم الكوميدي محمد هنيدي للمسرح بعد غياب طويل.

وبدوره رشح هنيدي مي سليم لمشاركته في بطولة مسرحيته الجديدة، ومن المفترض أن تبدأ مي البروفات بعد عودتها من الساحل الشمالي حيث تقضي هناك إجازة قصيرة مع أسرتها.

يذكر أن غادة عادل قدمت العديد من الأعمال الفنية مع مجدي الهواري فترة زواجهما التي استمرت قرابة العشرين عاماً، وأن هذا أول عمل له تعتذر عنه بعد طلاقهما.


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