  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
طفلى التروسيكل

القصة الكاملة وراء طفلى التروسيكل

أرشفية

شاهد.. لحظة اعتراف قاتل طفلية بالدقهلية بجريمته

برادعى

تعليق البرادعى على إلغاء المساعدات الأمريكية لفلسطين

عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب

عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب

اخبار اليوم

براءة مدير إنتاج أخبار اليوم فى قضية البلاغ الكاذب

الاسماعيلي

الإسماعيلى يضع الجبلاية فى مأزق

أرشفية

ضحية "تحرش التجمع" تكشف مفاجأة تدين هؤلاء

ارشيف

عقوبات قاسية على لاعبى «ذئاب الجبل»

اديب

أديب يكشف معلومة خطيرة عن السيناتور ماكين

زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

هذه خطورة الهواء الملوث على الكلى

صحة وتغذية

تلوث الهواء
تلوث الهواء

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

عبلة كامل تُبكى إعلامية وضيفتها على الهواء

#

بالفيديو.. "القرموطي" يؤدي صلاة الخسوف على الهواء

#

هل يوافق «عبدالعال» على إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

#

دراسة تكشف خطورة تناول الشاي بعد الطعام

حذرت دراسة لباحثين بكلية الطب فى جامعة ميشيجان الأمريكية من أن تلوث الهواء يؤثر بشكل مباشر على الكليتين، ويزيد مخاطر الإصابة بمرض الكلى المزمن  ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (PLOS ONE) العلمية.

وقام فريق البحث بدراسه لرصد تأثير التعرض للجسيمات الدقيقة المحمولة جوًا التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، على الكلى.

وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جوًا في الغالب من مصادر صناعية، بالإضافة إلى عوادم السيارات، والطهي بالخشب والتدخين، ويمكن استنشاقها فتستقر في الرئة.

وأشار الباحثون إلى أن هناك أدلة على أن الهواء الملوث يزيد من مخاطر أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، والتهاب الأعضاء، وتفاقم مرض السكري وغيره من الأمراض التي تهدد الحياة، إلا أن الدراسة ركزت على تأثير تلوث الهواء على الكلى.

و كشفت الدراسة أن هناك علاقة بين زيادة التعرض للجسيمات الدقيقة المحمولة جواً التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، وارتفاع معدلات الإصابة بمرض الكلى المزمن، وفقاً لبيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويحتوي الهواء الملوث على معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم وكلها معروفة بأنها تؤثر سلباً على الكلى. كما يزيد مخاطر الإصابة بمرض الكلى المزمن بنسبة 19% بين الرجال، و13% بين النساء.

من جانبها، قالت الدكتورة جينيفر براغ جريشام، قائد فريق البحث: "على غرار التدخين، يحتوي الهواء الملوث على سموم مؤذية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الكليتين"، لافتة إلى أن "هناك كمية كبيرة من الدم تتدفق عبر الكلى على مدار الساعة، ويؤثر تلوث الهواء على انتظام الدورة الدموية، لذلك فإن الكلى أول من يشعر بتلك التأثيرات" .

وأوضحت قائلة: "لا يزال من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي التعرض لتلوث الهواء، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية قائمة أو يعيشون في مدن ذات كثافة سكانية عالية أو ملوثة".

واختتمت حديثها قائلة: "في المناطق الملوثة بشدة، ضع في اعتبارك ارتداء الأقنعة التي تغطي الأنف والفم، والحد من ساعات العمل في الخارج، والحد من ساعات العمل الطويلة بجانب حركة المرور الكثيفة أيضاً".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» خبيران فى الجهاز الهضمى والمسالك بمصر الجديدة والمعادى العسكري
» اليابان تطرح السيارة الطائرة بأسواقها فى 2020
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم
» غادة عادل ترد على عرض العمل مع طليقها
» كيف تأكل سندوتش الهامبرجر دون تساقط محتوياته؟
» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح
» بالفيديو.. النيران تحول منطقة في كندا إلى ما يشبه كوكب المريخ
» شاهد.. أنثى قرد تتسلق أسلاكا كهربائية
» لحظة إنقاذ "أضحية" عبرت البحر هربًا من الذبح

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل