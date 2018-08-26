براءة مدير إنتاج أخبار اليوم فى قضية البلاغ الكاذب

26 أغسطس 2018 - 11:19 ص

قضت محكمة جنح مصر القديمة ببراءة أحمد شوقي عبد الوهاب مدير إنتاج أخبار اليوم من تهمة البلاغ الكاذب في الدعوى التي أقامتها ضده أماني ضرغام زوجة الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

كانت أماني ضرغام قد أقامت ضد أحمد شوقي فى القضية رقم 3490 لسنة 2018 جنح مصر القديمة والتي اتهمته فيها بالبلاغ الكاذب لقيامه بتقديم بلاغ ضدها لجهاز الكسب غير المشروع حمل رقم 53 كسب غير مشروع لسنة 2018 يتهمها فيه على خلاف الحقيقة بتحقيق مكاسب غير مشروعه وبلغت ثروتها 60 مليون جنيه.

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