  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:58 م
بحث متقدم
برادعى

تعليق البرادعى على إلغاء المساعدات الأمريكية لفلسطين

عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب

عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب

أرشفية

ضحية "تحرش التجمع" تكشف مفاجأة تدين هؤلاء

اخبار اليوم

براءة مدير إنتاج أخبار اليوم فى قضية البلاغ الكاذب

الاسماعيلي

الإسماعيلى يضع الجبلاية فى مأزق

طفلي الدقهلية

15 مليون جنيه.. لغز جديد بمقتل طفلى الدقهلية

ارشيف

عقوبات قاسية على لاعبى «ذئاب الجبل»

اديب

أديب يكشف معلومة خطيرة عن السيناتور ماكين

زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

الأهلى

تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلى وكمبالا سيتى

زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

الحياة السياسية

زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر
زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إطلاق سراح "هشام عبد الله"

#

مفاجأة مدوية بواقعة سرقة القرنية بالقصر العيني

#

إصابة "عبد الله السعيد" في مران المنتخب

#

عرض رياضي بسفاجا يجسد فرحة مصر بكأس العالم

الإسلاميين

غادة نجيب

الشماتة

نرمين حسين

لسانكم الزفر

شنت غادة نجيب زوجة الفنان هشام عبد الله المذيع بقناة الشرق التي تبث من تركيا هجوما علي الإسلاميين بسبب شماتتهم في اعتقال الناشطة نرمين حسين.

وأضافت نجيب علي حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ناس من التيار الاسلامى شمتانة فى نرمين حسين لأنها زى ما بيدعوا فرحت وشمتت في رابعة وكمان عملت حملة ضد المنقبات وبيستشهدوا بصورة هى وواحده منتقبه بيتخانقوا مع بعض.

وأكدت نجيب في ردها علي الشامتين : "نرمين من 2011 لا شمتت ولا فرحت على العكس تماما نرمين ملهاش علاقه باى حمله من اى نوع لا منتقبات ولا غيره ..نرمين كل اهتمامها انها تساعد الناس وتقضى حوائجهم".

وتابعت : "مش بقول كده عشان تلموا لسانكم الزفر عنها ..انتم ناس مرضى ولو معلجتوش نفسكم هتموتوا فى حقدكم وغلكم ..انا بس بقول كده عشان هى دى الحقيقه ..وعشان محدش يقول مكونتش عارف ..وعشان يوم اللقا يبقى البوست ده حجه عليكم..ومحدش يقول مكونتش اعرف"

وواصلت هجومها : "ادينى بقولك يا رامى الناس بالباطل ان كل ما تروجه وتدعيه على نرمين كدب ومش حقيقى وان شاء الله بهتانكم وافتراكم فى ميزان حسناتها ومش محتاجين من جنابك تضامن انت اللى زيك لازم احنا اللى نتضامن معاه لحد ما ربنا يشفى مرض قلبه".

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، كانت قد قررت  حبس السفير السابق، معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والنشطاء نرمين حسين، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودى، وعمرو محمد ، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس اتهامات: مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما وجهت للمتهم عمرو محمد اتهامات: الانضمام لجماعة ارهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، و والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» خبيران فى الجهاز الهضمى والمسالك بمصر الجديدة والمعادى العسكري
» اليابان تطرح السيارة الطائرة بأسواقها فى 2020
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم
» غادة عادل ترد على عرض العمل مع طليقها
» كيف تأكل سندوتش الهامبرجر دون تساقط محتوياته؟
» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح
» بالفيديو.. النيران تحول منطقة في كندا إلى ما يشبه كوكب المريخ
» شاهد.. أنثى قرد تتسلق أسلاكا كهربائية
» لحظة إنقاذ "أضحية" عبرت البحر هربًا من الذبح

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل