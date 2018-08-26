زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

26 أغسطس 2018 - 11:29 ص

شنت غادة نجيب زوجة الفنان هشام عبد الله المذيع بقناة الشرق التي تبث من تركيا هجوما علي الإسلاميين بسبب شماتتهم في اعتقال الناشطة نرمين حسين.

وأضافت نجيب علي حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ناس من التيار الاسلامى شمتانة فى نرمين حسين لأنها زى ما بيدعوا فرحت وشمتت في رابعة وكمان عملت حملة ضد المنقبات وبيستشهدوا بصورة هى وواحده منتقبه بيتخانقوا مع بعض.

وأكدت نجيب في ردها علي الشامتين : "نرمين من 2011 لا شمتت ولا فرحت على العكس تماما نرمين ملهاش علاقه باى حمله من اى نوع لا منتقبات ولا غيره ..نرمين كل اهتمامها انها تساعد الناس وتقضى حوائجهم".

وتابعت : "مش بقول كده عشان تلموا لسانكم الزفر عنها ..انتم ناس مرضى ولو معلجتوش نفسكم هتموتوا فى حقدكم وغلكم ..انا بس بقول كده عشان هى دى الحقيقه ..وعشان محدش يقول مكونتش عارف ..وعشان يوم اللقا يبقى البوست ده حجه عليكم..ومحدش يقول مكونتش اعرف"

وواصلت هجومها : "ادينى بقولك يا رامى الناس بالباطل ان كل ما تروجه وتدعيه على نرمين كدب ومش حقيقى وان شاء الله بهتانكم وافتراكم فى ميزان حسناتها ومش محتاجين من جنابك تضامن انت اللى زيك لازم احنا اللى نتضامن معاه لحد ما ربنا يشفى مرض قلبه".

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، كانت قد قررت حبس السفير السابق، معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والنشطاء نرمين حسين، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودى، وعمرو محمد ، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس اتهامات: مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما وجهت للمتهم عمرو محمد اتهامات: الانضمام لجماعة ارهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، و والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.