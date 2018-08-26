أديب يكشف معلومة خطيرة عن السيناتور ماكين

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كشف عمرو أديب، الإعلامى المصري، عن معلومات مثيرة حملها حوار سابق أجراه مع السيناتور الأمريكى الراحل جون ماكين، مشيرًا إلى أنه كان حوار عاصف  كشف فيه عن  كرهه للدولة المصرية.

وأضاف أديب خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي  "تويتر": "كنت من الإعلاميين العرب القلائل الذين أجروا لقاء تليفزيونيا مع جون ماكين الرجل كان يكره مصر وكان يتوقع وقتها السقوط لنا بين لحظة وأخرى".

وتابع الإعلامى المصرى مرددًا: "ذهب ماكين إلى خالقه وبقينا نحن وما زال في يدنا الحفاظ على دولتنا وحمايتها من السقوط سواء لأسباب داخلية أو خارجية"

وعلق  رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال أحمد مصطفى: "عارف أنت هتتحاسب على اللى إحنا فيه بسببك مش عارف اتفرج على أى برنامج راجع أمتى".

وأضاف عمرو سليم: "عمرو أديب إعلامي القرن رغم أنف الإخونجية".

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