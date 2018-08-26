الإسماعيلى يضع الجبلاية فى مأزق

26 أغسطس 2018 - 11:41 ص

موجة من الانتقادات طالت اتحاد الكرة المصري "الجبلاية" بسبب موافقته على إقامة السوبر المصري السعودي بين فريقي الزمالك والهلال السعودي بعد رفض النادي الأهلي اختيار بديل له خصوصا أن اللوائح تعطي الحق للإسماعيلي بصفته في المركز الثاني بالدوري لخوض اللقاء.

من جانبه أعلن نادي الهلال، موافقته على المشاركة في السوبر السعودي المصري، بعد أيام من إعلانه الانسحاب من البطولة التي تجري بين بطلي الدوري في البلدين.

وكشف نادي الهلال، في بيان رسمي، مساء أمس عن الأسباب التي دعته للانسحاب من البطولة، قبل أن يقرر العودة، لمواجهة الزمالك.

وأشار النادي السعودي إلى أنه اعتذر عن المشاركة أمام الأهلي المصري، بداعي عدم تأكيد الموعد من الفريق المنافس.

وأوضح بيان الهلال أن جهود المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كانت وراء تنظيم مباراة السوبر السعودي المصري بين الفريقين، بعد انسحاب الأهلي.

وأشاد الهلال بجهود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، في تنظيم البطولة.

وأتم الهلال: "آل الشيخ يسعى إلى إقامة مثل هذه البطولات على الصعيدين المحلي والعربي، تعزيزًا للعلاقات القوية بين أبناء الوطن العربي".

وفي سياق متصل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إلغاء السوبر المصري السعودي بين الأهلي بطل الدوري واتحاد جدة بطل الكأس في السعودية لعدم إرسال الأهلي تأكيدا على المشاركة، مؤكداً أنه تم رفض فكرة اختيار بديل للأهلي وتم إلغاء اللقاء بصورة نهائية.

وتابع عامر حسين في تصريحات صحفية أنه سيتم الاكتفاء بمباراة السوبر المصري السعودي التي تجمع الزمالك بطل كأس مصر والهلال بطل الدوري السعودي في نوفمبر المقبل.

تابع رئيس لجنة المسابقات أن استاد برج العرب بالإسكندرية وهو الأقرب لاستضافة المباراة حتى الآن بين الزمالك والهلال.

بينما احتج نادي المصري البورسعيدي، على مشاركة الزمالك في السوبر المصري السعودي، بعد انسحاب النادي الأهلي.

وذكر في احتجاجه الذي أرسله إلى اتحاد الكرة، أنه صاحب الحق في المشاركة، بعد احتلال المركز الثالث في جدول الدوري الموسم الماضي.

وقال علي الطرابيلي أمين صندوق النادي والمتحدث الرسمي، إن المصري هو الأحق بالمشاركة بصفته صاحب المركز الثالث، نظرا لعدم اختيار الإسماعيلي، واعتذار الأهلي "حامل اللقب"، مؤكدًا أنه لا يعلم لماذا تم اختيار الزمالك للمشاركة في السوبر المصري السعودي، وعلى أي أساس.

وأضاف المتحدث الرسمي للمصري في تصريحات صحفية أن ناديه أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة للاحتجاج على اختيار الزمالك للمشاركة في البطولة بدلاً من النادي البورسعيدي.

يذكر أن اتحاد الكرة السعودي أعلن أن الزمالك سيواجه الهلال في مباراة السوبر، بعد اعتذار الأهلي، كما سيشارك الفريق الأبيض في مباراة السوبر المصري السعودي للأندية أبطال الكأس أمام اتحاد جدة، أيضًا.