» اليابان تطرح السيارة الطائرة بأسواقها فى 2020

26 أغسطس 2018 - 11:41 ص

بدأت اليابان بأعمال مشروع سيارة طائرة تخطط لإطلاقها بالأسواق عام 2020، ومن المرتقب أن تعدّ 20 شركة متنوعة بينها "أوبر"، والخطوط الجوية اليابانية، و"إيرباص"، و"بوينج"، و"إن إي سي" و"تويوتا" و"إيه إن إيه" و"ياماتو"، خارطة طريق لأعمال المشروع .

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، خصصت ميزانية بقيمة 40.4 مليون دولار، بهدف دعم القطاع الخاص من أجل صناعة بطارية ومحرك ومعدات أخرى للسيارة الطائرة للعام المقبل.

وتهدف اليابان لإطلاق سيارتها الطائرة في الأسواق عام 2020.