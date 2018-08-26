  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:00 م
بحث متقدم
طفلى التروسيكل

القصة الكاملة وراء طفلى التروسيكل

برادعى

تعليق البرادعى على إلغاء المساعدات الأمريكية لفلسطين

عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب

عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب

أرشفية

ضحية "تحرش التجمع" تكشف مفاجأة تدين هؤلاء

اخبار اليوم

براءة مدير إنتاج أخبار اليوم فى قضية البلاغ الكاذب

الاسماعيلي

الإسماعيلى يضع الجبلاية فى مأزق

طفلي الدقهلية

15 مليون جنيه.. لغز جديد بمقتل طفلى الدقهلية

ارشيف

عقوبات قاسية على لاعبى «ذئاب الجبل»

اديب

أديب يكشف معلومة خطيرة عن السيناتور ماكين

زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

زوجة هشام عبد الله للإسلاميين : لمّوا لسانكم الزفر

مصر تستورد 32 قطارًا كوريًا لدعم مراحل الخط الثالث للمترو

الحياة السياسية

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

التشكيل والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح"

#

المترو.. الطريق السهل لحصد أرواح «البؤساء»

#

اعتراض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

#

وزارة الري: إنشاء «سد واو» بجنوب السودان

مصر

كوريا الجنوبية

مترو الأنفاق

قطار

كثافة سكانية

وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم، اتفاقًا لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارًا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 243 مليون يورو، والممول من الصندوق الكوري للتنمية الاقتصادية.

وأوضح  بيان من وزارة الاستثمار أن الاتفاق وقع بين كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويون يو شيول، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة، بحضور هشام عرفات وزير النقل.

وقالت نصر فى تصريحاتها، إن المشروع يهدف إلى خدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث حوالي 1.5 مليون راكب اليوم، وربط أقصى غرب القاهرة بأقصى شرقها، ويقدم خدمة لنقل الركاب صديقة للبيئة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق إمبابة وبولاق الدكرور والمهندسين، بالإضافة إلى الربط مع مطار القاهرة الدولي ، ويوفر المشروع فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة وتوفير الوقت المهدر في المواصلات وتوفير الوقود السائل، وفقًا للوزيرة.

وقال وزير النقل، إنه لأول مرة يصل نسبة المكون المحلي لتصنيع القطارات إلى حوالي 30 %، وإنه سيتم توريد الأربعة قطارات الأولى بالتزامن مع افتتاح المرحلة الرابعة (ب) نهاية عام 2019 والباقي بمعدل قطار شهريا ،  مشيرا الى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء نتيجة جهد ومفاوضات لمدة عامين مع الجانب الكوري ، كما ان طول المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو حوالي 17.7 كيلو متر بعدد 15 محطة، وطول الجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة 11.5 كيلو متر بعدد 10 محطات، بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة ، وبناء على  توجيهات القيادة السياسية يتم العمل على توفير وحدات متحركة تختلف من حيث النوع والرفاهية.

وأضافت وزيرة الاستثمار، أن أهمية هذا المشروع تأتي في إطار الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتيسير حركة التنقل للمواطنين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم قطاع النقل سواء من خلال الشركاء فى التنمية أو ضخ استثمارات جديدة في قطاع النقل، والفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في قطاع النقل نظرا لأهميته في البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، مؤكدة أهمية قطاع النقل في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

ودعت الوزيرة الشركات الكورية لزيادة استثماراتها في مصر وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة أن كوريا الجنوبية ساهمت في دعم مشروعات مهمة كان لها مردودها الايجابي في تنمية مهارات الكوادر المصرية ونقل التكنولوجيا والخبرة الكورية خاصة في مجالات النقل والتعليم العالى والتدريب المهني والكهرباء.

وقال سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة، إن حكومته حريصة على تعزيز التعاون مع مصر خلال تلك المرحلة المقبلة، وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق جاء نتيجة التعاون الناجح بين مصر وكوريا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كوريا الجنوبية في مارس 2016، وتم التعاون مع مصر في تطوير النقل الحضاري، كما تم توفير دورة تدريبية لـ90 مصريا في مجال المترو، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع مصر في إطار الاتفاقية الإطارية بإجمالي 3 مليارات دولار.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» خبيران فى الجهاز الهضمى والمسالك بمصر الجديدة والمعادى العسكري
» اليابان تطرح السيارة الطائرة بأسواقها فى 2020
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم
» غادة عادل ترد على عرض العمل مع طليقها
» كيف تأكل سندوتش الهامبرجر دون تساقط محتوياته؟
» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح
» بالفيديو.. النيران تحول منطقة في كندا إلى ما يشبه كوكب المريخ
» شاهد.. أنثى قرد تتسلق أسلاكا كهربائية
» لحظة إنقاذ "أضحية" عبرت البحر هربًا من الذبح

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل