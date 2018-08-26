مصر تستورد 32 قطارًا كوريًا لدعم مراحل الخط الثالث للمترو

26 أغسطس 2018 - 12:04 م

وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم، اتفاقًا لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارًا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 243 مليون يورو، والممول من الصندوق الكوري للتنمية الاقتصادية.

وأوضح بيان من وزارة الاستثمار أن الاتفاق وقع بين كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويون يو شيول، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة، بحضور هشام عرفات وزير النقل.

وقالت نصر فى تصريحاتها، إن المشروع يهدف إلى خدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث حوالي 1.5 مليون راكب اليوم، وربط أقصى غرب القاهرة بأقصى شرقها، ويقدم خدمة لنقل الركاب صديقة للبيئة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق إمبابة وبولاق الدكرور والمهندسين، بالإضافة إلى الربط مع مطار القاهرة الدولي ، ويوفر المشروع فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة وتوفير الوقت المهدر في المواصلات وتوفير الوقود السائل، وفقًا للوزيرة.

وقال وزير النقل، إنه لأول مرة يصل نسبة المكون المحلي لتصنيع القطارات إلى حوالي 30 %، وإنه سيتم توريد الأربعة قطارات الأولى بالتزامن مع افتتاح المرحلة الرابعة (ب) نهاية عام 2019 والباقي بمعدل قطار شهريا ، مشيرا الى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء نتيجة جهد ومفاوضات لمدة عامين مع الجانب الكوري ، كما ان طول المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو حوالي 17.7 كيلو متر بعدد 15 محطة، وطول الجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة 11.5 كيلو متر بعدد 10 محطات، بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة ، وبناء على توجيهات القيادة السياسية يتم العمل على توفير وحدات متحركة تختلف من حيث النوع والرفاهية.

وأضافت وزيرة الاستثمار، أن أهمية هذا المشروع تأتي في إطار الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتيسير حركة التنقل للمواطنين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم قطاع النقل سواء من خلال الشركاء فى التنمية أو ضخ استثمارات جديدة في قطاع النقل، والفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في قطاع النقل نظرا لأهميته في البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، مؤكدة أهمية قطاع النقل في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

ودعت الوزيرة الشركات الكورية لزيادة استثماراتها في مصر وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة أن كوريا الجنوبية ساهمت في دعم مشروعات مهمة كان لها مردودها الايجابي في تنمية مهارات الكوادر المصرية ونقل التكنولوجيا والخبرة الكورية خاصة في مجالات النقل والتعليم العالى والتدريب المهني والكهرباء.

وقال سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة، إن حكومته حريصة على تعزيز التعاون مع مصر خلال تلك المرحلة المقبلة، وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق جاء نتيجة التعاون الناجح بين مصر وكوريا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كوريا الجنوبية في مارس 2016، وتم التعاون مع مصر في تطوير النقل الحضاري، كما تم توفير دورة تدريبية لـ90 مصريا في مجال المترو، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع مصر في إطار الاتفاقية الإطارية بإجمالي 3 مليارات دولار.