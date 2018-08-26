» خبيران فى الجهاز الهضمى والمسالك بمصر الجديدة والمعادى العسكري

26 أغسطس 2018 - 12:28 م

تستضيف مستشفى مصر الجديدة العسكري الدكتور جمال غنيم خبير جراحة المسالك البولية ورئيس قسم السلس البولي بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 6 حتى 18 سبتمبر المقبل، كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور جورج فريزلى خبير جراحة الجهاز الهضمي بالمنظار والسمنة المفرطة بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر المقبل.

وتستقبل المستشفى حاليًا الحالات التي ترغب فى العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميًا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.