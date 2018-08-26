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عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب

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عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب
عملية اغتصاب تغلق أكبر شركة عالمية لنقل الركاب

عبد القادر وحيد- متابعات

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الصين

شركة ديدي تشو شينغ

تعليق خدماتها

نقل الركاب

عملية اغتصاب

قامت شركة ديدي تشو شينج، كبرى شركات نقل الركاب بالصين، بتعليق خدماتها التى تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في كل أنحاء الصين.

وجاء قرار الشركة، والتي تعتبر أكبر شركة لنقل الركاب عالميًا من حيث عدد الرحلات بتعليق الخدمات، بعد يوم واحد من إعلان الشرطة اغتصاب سائق سيارة بالشركة راكبةً وقتلها في مدينة ونتشو بشرق البلاد.

وأضافت الشركة «ديدي تشو شينج»، أنها تأسف لتعليق خدمة نقل الركاب في الوقت الحالي، بسبب «أخطاء محبطة»، في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بإعادة تقييم نشاطها.

يذكر أن قيمة شركة ديدي تشو شينغ تقدّر بـ50 مليار دولار، حيث تتوسع الشركة بقوةٍ خارج الصين، وتستهدف أسواقًا جديدة في المكسيك والبرازيل وأستراليا، وتنافس «أوبر». كما أنها استحوذت في 2016،  على نشاط شركة أوبر في الصين.

كانت الشرطة الصينية قد قالت أمس السبت، إن فتاة كانت في سيارة تابعة لأكبر شركة لنقل الركاب في الصين تعرضت للاغتصاب والقتل على يد السائق في مدينة ونتشو بشرق البلاد.

بينما علقت الشركة، وهي الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد الرحلات، في بيان لها أنها "حزينة جدا بسبب المأساة".


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