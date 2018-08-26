شاهد.. لحظة اعتراف قاتل طفليه بالدقهلية بجريمته

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قاتل طفلية بالداقهلية

محمد ريان

كوبري فارسكور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يرصد لحظة اعتراف قاتل طفليه بالدقهلية أمام رجال الأمن.

وأظهر المقطع المنشور والد الأطفال وهو يعترف بجريمته بإلقاء كل من طفليه "محمد وريان" من أعلى كوبرى فارسكور، حيث كشف تفصيليا عن الجريمة وأسبابها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض الوقائع المجهولة والتي من بينها جرائم التعدي على النفس، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، وفي ضوء سابقة البلاغ الوارد لمركز شرطة ميت سلسيل بمديرية أمن الدقهلية من المدعو "محمود.ن.م"، 33 عاما، مزارع، مقيم بدائرة المركز، أنه أثناء تواجده بأحد المتنزهات العامة بمدينة ميت سلسيل يرافقه نجلاه (ريان، سن 5 سنوات- محمد، سن 3 سنوات) فوجئ باختفائهما عقب انشغاله بالحديث مع أحد الأشخاص، والعثور على جثتي الطفلين بنهر النيل بمدينة فارسكور بدمياط، وما أفاد به مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.


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