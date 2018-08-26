القصة الكاملة وراء طفلى التروسيكل

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أطفال

الخبز

تروسيكل

االتليفون المحمول

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة جمعت طفلين يعملان على عربة "كارو" لبيع الخبز بإحدى المناطق، وأوضحت التعليقات أن الصورة لإحدى النشطاء  روجت لها للإشادة بموقف إنسانى  قاموا بفعله.

وقال التعليق الذى انتشر على صفحات "تويتر" على الصورة: "الولدين دول كانوا بيبيعوا عيش علي تروسيكل واشتريت منهم ونسيت تليفوني على التورسيكل".

وتابعت: "ولفيت علي التليفون كتير لحد ما روحت سألتهم لقيتهم شايلينه وقالولي أنهم حاولوا يفتحوه علشان يوصلوا لصاحبه بس معرفوش عرضت عليهم فلوس رفضوا فصورتهم ووعدتهم انشر صورتهم  أنا بشكرهم جدًا".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى  مع المنشور الذى تم ترويجه، فقال علاء عقيل: "اللي بيشتغلوا عشان ياكلوا لقمة حلال يعرفوا قيمة الأمانة بارك الله فيهم وفي من رباهم على الحلال رغم الفقر".

وأضاف جورج مجدى: "للأسف العيال دى المفروض تكون في المدرسة مش بتبيع عيش".

وتابع أسامة محمد موجهًا حديثه للسيدة صاحبة الموقف: "ابقي قولي للبهوات إن الفقراء فيهم ناس محترمين كتير".

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