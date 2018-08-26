عمرو أديب يكشف موعد عودته على "إم بى سى"

26 أغسطس 2018 - 01:09 م

كشف عمرو أديب، الإعلامى المصرى عن أنه سيعود لتقديم أحد البرامج الحوارية، وذلك بداية من الشهر المقبل.

وأضاف أديب خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إجابة على بعض المتابعين سأعود للشاشة على قناة أم بى سي مصر التفاصيل قريبًا جدًا وشكرًا للاهتمام".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال حنفى محمد: "ترجع بالسلامة يا أ.عمرو".

وأضاف محمد سليم: "الإعلام يحتاج إلى التطوير والشخصيات الجيدة التى تسعى لإظهار الحقيقة".

وتابع محمد عزت: "لا تنسي استكمال فقرة رحيق الكتب مع يوسف زيدان".