عمرو أديب يكشف موعد عودته على "إم بى سى"

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كشف عمرو أديب، الإعلامى المصرى عن أنه سيعود لتقديم أحد البرامج الحوارية، وذلك بداية من الشهر المقبل.

وأضاف أديب خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إجابة على بعض المتابعين سأعود للشاشة على قناة أم بى سي مصر التفاصيل قريبًا جدًا وشكرًا للاهتمام".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال حنفى محمد: "ترجع بالسلامة يا أ.عمرو".

وأضاف محمد سليم: "الإعلام يحتاج إلى التطوير والشخصيات الجيدة التى تسعى لإظهار الحقيقة".

وتابع  محمد عزت: "لا تنسي استكمال فقرة رحيق الكتب مع يوسف زيدان".

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