عمرو أديب يكشف موعد عودته على "إم بى سى"

حنان حمدتو
كشف عمرو أديب، الإعلامى المصرى عن أنه سيعود لتقديم أحد البرامج الحوارية، وذلك بداية من الشهر المقبل.
وأضاف أديب خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إجابة على بعض المتابعين سأعود للشاشة على قناة أم بى سي مصر التفاصيل قريبًا جدًا وشكرًا للاهتمام".
وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال حنفى محمد: "ترجع بالسلامة يا أ.عمرو".
وأضاف محمد سليم: "الإعلام يحتاج إلى التطوير والشخصيات الجيدة التى تسعى لإظهار الحقيقة".
وتابع محمد عزت: "لا تنسي استكمال فقرة رحيق الكتب مع يوسف زيدان".
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