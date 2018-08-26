برشلونة يجهز مبلغا خياليا لـ"صلاح" خلفا لـ"ميسي"

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تتصارع الكثير من الأندية لضم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بعد تألقه في الموسم الماضي مع فريقه وحصوله على الكثير من الجوائز أبرزها هداف الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي.

وذكر موقع "دون بالون" أن إدارة برشلونة قررت تأجيل ملف التعاقد مع محمد صلاح إلى الصيف المقبل، نظراً لصعوبة رحيل "الفرعون المصرى" عن صفوف ليفربول الصيف الحالى.

وأضاف الموقع: "برشلونة يسعى للتعاقد مع محمد صلاح لسببين، الأول هو تدعيم هجوم الفريق الكتالونى، والثاني أن الإدارة ترى أن محمد صلاح سيكون خليفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى فى المستقبل، لاسيما أن البرغوث الأرجنتينى يبلغ من العمر حالياً 31 عاماً، وقد يتراجع مستواه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب تقدمه فى العمر".

تابع: "إدارة برشلونة تدرك جيداً أن صفقة التعاقد مع محمد صلاح ستكون مكلفة للغاية، وينتظر أن تصل قيمة الصفقة لـ250 مليون يورو، علماً بأن اللاعب المصرى هو هدف أيضاً لنادى ريال مدريد فى السنوات المقبلة".

جدير بالذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة الأولى منذ "عامين"، بعدما سجل هدف ليفربول الوحيد فى شباك برايتون، ليحصد "الريدز" العلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات على انطلاق المسابقة.


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