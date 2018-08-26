هجوم ناري من رئيس سموحة ضد "الجبلاية"

26 أغسطس 2018 - 01:30 م

شن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، هجومًا على مجلس إدارة اتحاد الكرة "الجبلاية".

وكتب عامر عبر " تويتر": "إصرار اتحاد كرة القدم على التمسك بأحد الإداريين الذى دارت حول تصرفاته علامات استفهام كثيرة، وكان أحد الأسباب الرئيسية لفقد لاعبى المنتخب تركيزهم فى كأس العالم الأخيرة بروسيا، تؤكد أنه كان عبد المأمور".

جدير بالذكر أن "عامر" يلمح على إيهاب لهيطة مدير المنتخب الذى يرغب رئيس اتحاد الكرة، في استمراره بمنصبه رغم أزمات معسكر المنتخب خلال مونديال روسيا.