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استقبال عشرات القتلي من قوات بشار بمستشفي حمص
استقبال عشرات القتلي من قوات بشار بمستشفي حمص

عبد القادر وحيد

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عشرات القتلى

جنود بشار

النيحة

مستشفي حمص

استقبل مستشفى حمص العسكري أمس  السبت خمسة سيارات إسعاف تحمل عشرات القتلي والجرحي من ضباط وجنود بشار.

وأفادت مصادر أن القتلى لقوا مصرعهم في شمال سوريا، ونقلوا بواسطة خمس سيارات إسعاف عبروا طريق حماة وصولاً إلى مشفى حمص .

ورجحت المصادر أن يكون القتلى سقطوا في العملية العسكرية التي نفذتها "الجبهة الوطنية للتحرير"، حيث استهدفت غرفة عمليات النظام في منطقة "النيحة" بريف إدلب الشرقي بصاروخ مضاد للدروع ما أدى لتدميرها .

يذكر أن الجبهة الوطنية للتحريركانت قد  أكدت أول أمس أنها مستعدة لصدِّ أي هجوم من قِبل النظام السوري وميليشياته على إدلب، لافتة إلي أن خططها الدفاعية والهجومية جاهزة، وأن خيارها الوحيد هو الدفاع عن الأرض والعِرض والدين ، بحسب قولها.


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