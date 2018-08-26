فندى : التحرش عورة المجتمعات

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وصف الدكتور مأمون فندى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج  تاون  الأمريكية، ظاهرة التحرش، بأنها عامة ولا تقتصر على المساس بحقوق المرأة فقط وإنما لها وجوه أخرى تمس الحقوق بشكل عام.

وقال فندى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "التحرش ظاهرة عامة تشكل عورة مجتمع، فرغم خطورة التحرش المباشر بالمرأة إلا أن التحرش والتجاوز على حقوق الغير ظاهرة عامة".

وأضاف فندى: "تسري في الدولة وفى دول كثيرة  والمجتمعات معًا،  المطلوب وقفة لتغيير ثقافة تسير بسرعة على منحنى الانحطاط، ولابد من الإشارة إليها  بهدى السرعة.. خطر".

وعلق عدد من رواد  موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال  صدام الكمالى: "ما حصل في الإسكندرية تعدى الانحطاط إلى الحيوانية، كيف يمكن تغيير سلوك  هكذا".

واضاف  فندى فى رد على التعليق قائلا: "لابد من  رادع  سريع  فى إطار القانون".

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