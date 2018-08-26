«الشباب والرياضة» تنهى أزمة تجميد النشاط الكروي بالزمالك

26 أغسطس 2018 - 01:39 م

حرصت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، على إنهاء أزمة تجميد النشاط الكروى بنادى الزمالك، على خلفيه التحقيقات الجارية مع أعضاء المجلس بتهمة الاتجار بالعملة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع الأعراف والمواثيق الدولية، وكذلك الحفاظ على المؤسسات والهيئات الرياضة.

في السياق ذاته وجه وزير الشباب، الشكر لمسئولي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على استجابة النادي الفورية لهذا التدخل لما فيه الصالح العام للرياضة المصرية.