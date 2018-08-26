السجن 5 سنوات لمتهم بحرق نقطة شرطة المنيب

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شيماء السيد

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حريق

السجن

معهد امناء الشرطة

شرطة المنيب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بمعاقبة المتهم محمد ماهر بالسجن لمدة 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته بقضية حرق نقطة شرطة المنيب.

كانت المحكمة عاقبت المتهم ماهر محمد و12 آخرين بالسجن بالمشدد 10 سنوات، كما عاقبت 10 آخرين بالمشدد خمس سنوات وبمعاقبة ثلاثة متهمين حدث بالسجن 5 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي متهم بحرق نقطة شرطة المنيب

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