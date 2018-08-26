  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:48 م
بحث متقدم
عمرو الليثي رئيسا للنهار

عمرو الليثي رئيسًا للنهار

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة عن عودة الجماهير: "كنا بنجرب"

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين الدستورية

ننشر أهم إنجازات "قضايا الدولة" خلال عامي 2017 و2018

حفيد مانديلا يهاجم ترمب: " جاهل بالواقع"

حفيد مانديلا يهاجم ترمب: " جاهل بالواقع"

ادبيب

عمرو أديب يكشف موعد عودته على "إم بى سى"

ابسادات

السادات يطالب السيسى بعقد لقاء مع القوى السياسية

صلاح وميسي

برشلونة يجهز مبلغا خياليا لـ"صلاح" خلفا لـ"ميسي"

استقبال عشرات القتلي من قوات بشار بمستشفي حمص

استقبال عشرات القتلي من قوات بشار بمستشفي حمص

أرشفية

شاهد.. لحظة اعتراف قاتل طفليه بالدقهلية بجريمته

طفلى التروسيكل

القصة الكاملة وراء طفلى التروسيكل

حفيد مانديلا يهاجم ترمب: " جاهل بالواقع"

عرب وعالم

حفيد مانديلا يهاجم ترمب: " جاهل بالواقع"
حفيد مانديلا يهاجم ترمب: " جاهل بالواقع"

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

الذئب في المنام عدو ظالم

#

نافعة: ترمب يشبه هذا الحيوان

#

لهذا السبب وصف ترمب موظفة البيت الأبيض بـ "الكلبة"

#

زار مصر حافيًا.. 100 عام على ميلاد «نيلسون مانديلا»

البيض

جنوب أفريقيا

ترمب

حفيد مانديلا

جاهل بالواقع

شن حفيد الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، هجوما علي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث وصفه بأنه " جاهل بالواقع".

كان ترمب قد زعم في تغريدته أن حكومة جنوب إفريقيا كانت تستولي على الأراضي من المزارعين البيض ، وحذَّرَ من «قتل المزارعين على نطاقٍ واسع» ، في إشارة منه إلى مقترحاتٍ مثيرة للجدل بشأن إعادة توزيع الأراضي، تنظر فيها حكومة جنوب إفريقيا حالياً، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

 وقال عضو البرلمان الإفريقي، نكوسي زويليلفيلي مانديلا، عبر موقع إنستغرام، إن تغريدة ترمب تُظهِر عدم احترام لسيادة جنوب إفريقيا والتزامنا بالعدالة والإنصاف.

وأضاف أننا لن نخضع لتهديداتٍ أو ضغوطٍ أو فروضٍ لقبول صفقة الأرض التي تُكرِّس لظلم الماضي ، لافتا إلي  أن الرئيس الأميركي سيُسدي خدماته بصورةٍ أفضل إذا ما تصدى لتحدَّياته الداخلية .

 يُذكَر أن مانديلا هو حفيد نيلسون مانديلا، الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا، الذي قاد البلاد خلال الفترة الانتقالية الصعبة التي أعقبت نهاية نظام الفصل العنصري، النظام الذي كانت تتَّبِعه الحكومة للتمييز ضد السود في جنوب إفريقيا.

ويُعَد مقترح إعادة توزيع الأراضي الحالي محاولةً لمعالجة أوجه عدم التكافؤ التي لا تزال متوارثةً من نظام الفصل العنصري، الذي مَكَّنَ السُكَّان البيض لجنوب إفريقيا مِمَّا يقارب 90% من أراضي البلاد بحلول نهاية هذا النظام السياسي في عام 1994.

من ناحية أخري اقترح حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، حزب مانديلا، خطةً جديدةً تسمح للحكومة بمصادرة الأراضي من المزارعين البيض دون تعويض ، حيث أثارت الخطة، التي لا تزال قيد المناقشة في البرلمان، جدلاً واسع النطاق.

وفي تعليقه على المقترحات، كتب ترمب مغرداً على موقع تويتر: «طلبت من مايك بومبيو وزير الخارجية، إجراء دراسة مكثفة لعمليات الاستيلاء على الأراضي والمزارع، ومصادرة الأراضي الزراعية في جنوب إفريقيا وعمليات القتل واسعة النطاق للمزارعين».

 وقال: إن حكومة جنوب إفريقيا تستولي الآن على الأراضي من المزارعين البيض.

وجاء ردَّ حكومة جنوب إفريقيا بمعارضة تغريدة ترمب، قائلةً : إن الدولة ترفض تماماً هذه النظرة الضيقة، التي تسعى فقط إلى تقسيم أمتنا، وتُذكِّرنا بماضينا الاستعماري.

كما صرحت  وزارة الخارجية في بيانٍ لها: «من دواعي الأسف أن تكون التغريدات مبنيةً على معلوماتٍ خاطئة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء يتوصلون لتركيبة الحمض النووي للديناصورات
» خبيران فى الجهاز الهضمى والمسالك بمصر الجديدة والمعادى العسكري
» اليابان تطرح السيارة الطائرة بأسواقها فى 2020
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم
» غادة عادل ترد على عرض العمل مع طليقها
» كيف تأكل سندوتش الهامبرجر دون تساقط محتوياته؟
» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح
» بالفيديو.. النيران تحول منطقة في كندا إلى ما يشبه كوكب المريخ
» شاهد.. أنثى قرد تتسلق أسلاكا كهربائية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل