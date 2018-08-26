  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
عمرو الليثي رئيسا للنهار

عمرو الليثي رئيسًا للنهار

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة عن عودة الجماهير: "كنا بنجرب"

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين الدستورية

ننشر أهم إنجازات "قضايا الدولة" خلال عامي 2017 و2018

حفيد مانديلا يهاجم ترمب: " جاهل بالواقع"

حفيد مانديلا يهاجم ترمب: " جاهل بالواقع"

ادبيب

عمرو أديب يكشف موعد عودته على "إم بى سى"

ابسادات

السادات يطالب السيسى بعقد لقاء مع القوى السياسية

صلاح وميسي

برشلونة يجهز مبلغا خياليا لـ"صلاح" خلفا لـ"ميسي"

استقبال عشرات القتلي من قوات بشار بمستشفي حمص

استقبال عشرات القتلي من قوات بشار بمستشفي حمص

أرشفية

شاهد.. لحظة اعتراف قاتل طفليه بالدقهلية بجريمته

طفلى التروسيكل

القصة الكاملة وراء طفلى التروسيكل

أول رد من "الجبلاية" لاختيار الزمالك للسوبر المصرى السعودى

الرياضة

مجدي عبد الغني
مجدى عبد الغنى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بطاقة «باسم» تطير إلى اليونان

#

بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته النهائية لموسم 2018

#

أول تعليق لـ«معز مسعود» على زواجه من«شيري»

#

بالأسماء.. الراحلون عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

حبس

كلب

قطب محمد قطب

برر مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، اختيار الزمالك للعب مباراة السوبر المصرى السعودى أمام الهلال السعودى بدلاً من الأهلى، قائلا: "تنظيم السوبر المصرى السعودى يخضع لاختيارات الاتحاد العربى وليس للاتحاد المصرى أى علاقة به".

وأضاف "عبد الغني" فى تصريحات له، الأمر يرجع للاتحاد العربى فهو من ينظم تلك المباريات ويختار الأندية التى ستشارك فيها وهو من يحدد الجوائز ولا دخل للاتحاد المصرى بها من قريب أو بعيد.

وكانت هناك أزمة دائرة بـ"الجبلاية" بطلها ناديا الإسماعيلى والمصرى، بشأن اختيار الزمالك للتواجد فى  تلك المباراة

ويخوض الزمالك لقائى السوبر المصرى السعودى أمام اتحاد جدة في مصر على كأس خادم الحرمين الشريفين "أبطال الكؤوس" يوم 5 نوفمبر، بينما يلعب مع الهلال على كأس الرئيس السيسي "أبطال الدوري" في الرياض يوم 10 نوفمبر وتم اختياره فى المباراة الثانية بدلاً من الأهلى الذى تم استبعاده.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء يتوصلون لتركيبة الحمض النووي للديناصورات
» خبيران فى الجهاز الهضمى والمسالك بمصر الجديدة والمعادى العسكري
» اليابان تطرح السيارة الطائرة بأسواقها فى 2020
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم
» غادة عادل ترد على عرض العمل مع طليقها
» كيف تأكل سندوتش الهامبرجر دون تساقط محتوياته؟
» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح
» بالفيديو.. النيران تحول منطقة في كندا إلى ما يشبه كوكب المريخ
» شاهد.. أنثى قرد تتسلق أسلاكا كهربائية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل