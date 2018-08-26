أول رد من "الجبلاية" لاختيار الزمالك للسوبر المصرى السعودى

26 أغسطس 2018 - 02:05 م

برر مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، اختيار الزمالك للعب مباراة السوبر المصرى السعودى أمام الهلال السعودى بدلاً من الأهلى، قائلا: "تنظيم السوبر المصرى السعودى يخضع لاختيارات الاتحاد العربى وليس للاتحاد المصرى أى علاقة به".

وأضاف "عبد الغني" فى تصريحات له، الأمر يرجع للاتحاد العربى فهو من ينظم تلك المباريات ويختار الأندية التى ستشارك فيها وهو من يحدد الجوائز ولا دخل للاتحاد المصرى بها من قريب أو بعيد.

وكانت هناك أزمة دائرة بـ"الجبلاية" بطلها ناديا الإسماعيلى والمصرى، بشأن اختيار الزمالك للتواجد فى تلك المباراة

ويخوض الزمالك لقائى السوبر المصرى السعودى أمام اتحاد جدة في مصر على كأس خادم الحرمين الشريفين "أبطال الكؤوس" يوم 5 نوفمبر، بينما يلعب مع الهلال على كأس الرئيس السيسي "أبطال الدوري" في الرياض يوم 10 نوفمبر وتم اختياره فى المباراة الثانية بدلاً من الأهلى الذى تم استبعاده.