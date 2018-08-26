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عمرو الليثي رئيسا للنهار

عمرو الليثي رئيسًا للنهار

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة عن عودة الجماهير: "كنا بنجرب"

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الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

إيمان هاني

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إكسترا نيوز

وزير الرياضة

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أكد  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تقرر عودة الجماهير بشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بحضور 5 آلاف مشجع، معقبًا: "كنا بنجرب شكل التنظيم والأداء".

وأضاف "صبحي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع اتحاد كرة القدم على شكل عودة الجمهور إلى حضور المباريات بشكل كلي قريبا.

وتابع وزير الرياضة بأنه باستقرار الأوضاع ستكون هناك رؤية مختلفة، متمنيا أن يوفق اتحاد الكرة في ضبط الأمر.

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