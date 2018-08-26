شكرى وعباس بإثيوبيا لمواصلة مفاوضات سد النهضة غدًا

26 أغسطس 2018 - 02:11 م

يغادر كل من سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، غدًا الإثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى “آبي أحمد” رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018.

وأضاف أبو زيد، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضا تطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية، وكذا التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وسبل دعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية والهامة لمصر.