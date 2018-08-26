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4 أندية أوروبية تتصارع للتعاقد مع "تريزيجية"

الرياضة

تريزيجية
تريزيجية

متابعات- محمد الخرو

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دخل اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي دائرة اهتمامات نادي أشبيلية الإسباني لإنهاء صفقة التعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ذائعة الصيت فى فرنسا أن نادى إشبيلية يسعى لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع محمود تريزيجيه، الذى قدم موسماً رائعاً مع قاسم باشا التركى، فى الوقت الذى يحظى فيه اللاعب باهتمام أندية جالطة سراى التركى ومارسيليا الفرنسى وشتوتجارت الألمانى.

ويستعد محمود تريزيجيه لخوض اختبار جديد مع نادى قاسم باشا فى السادسة والربع مساء اليوم، مع سيفاس سبور بملعب "4 يوليو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى التركى.

ولعب محمود تريزيجيه الموسم الماضى مع قاسم باشا على سبيل الإعارة قادماً من أندرلخت البلجيكى، قبل أن يعلن النادى التركى الحصول على خدمات اللاعب لمدة 3 سنوات مقابل مليونى يورو مستفيداً من بند أحقية الشراء.

وقدم محمود تريزيجيه موسماً استثنائياً مع قاسم باشا يسعى لتكراره هذا الموسم، فهو هداف الفريق بجميع المسابقات فى الموسم الماضى برصيد 16 هدفا، وهداف الفريق بمسابقة الدورى التركى أيضا برصيد 13 هدفا، كما يعد "الفرعون المصرى" أكثر لاعبى قاسم باشا مساهمة فى تسجيل الأهداف بمسابقة الدورى التركى، بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى بمجموع 20 هدفًا.


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