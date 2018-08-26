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عمرو الليثي رئيسا للنهار

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عمرو الليثي رئيسًا للنهار

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عمرو الليثي رئيسا للنهار
عمرو الليثي رئيسا للنهار

عبد القادر وحيد

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عمرو الليثي

سبتمبر المقبل

شبكة النهار

مغادرة الحياة

تعاقدت شبكة تليفزيون «النهار» مع الإعلامي عمرو الليثي؛ رئيسًا لها، حيث يبدأ مهام عمله أول سبتمبر المقبل.

ويبدأ الليثي بتقديم برنامج جديد 3 أيام أسبوعيًا على شاشة «النهار» منتصف سبتمبر المقبل، وذلك في إطار خطة التطوير والهيكلة التي تعمل شبكة تليفزيون «النهار» على تنفيذها لتطوير للأداء.

كان عمرو الليثي قد أعلن في 9 أغسطس الجاري عن مغادرته شبكة قنوات «الحياة»، التي تولى رئاستها على مدار 6 أشهر، منذ إعادة إطلاقها مارس الماضي.

وأضاف وقتها أنه سعيد بفترة عمله في قناة «الحياة»، سواء كرئيس للشبكة، أو كمقدم برامج، مشيرًا إلى أن شاركه خلال تلك الفترة الهامة مجموعة من أمهر الإعلاميين والفنيين والعاملين.


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