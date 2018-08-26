كلمة لقرينة "السادات" فى الكونجرس تعرف على سببها

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الكونجرس

جائزة

جيهان السادات

الزعيم الراحل

كشفت جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن كواليس استلامها الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي والذي قرر مؤخرًا منحها لأسرة الزعيم الراحل بعد 36 عامًا من وفاته تقديرًا لجهوده التي بذلها من أجل نشر السلام في المنطقة.

وقالت "السادات" في خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، إن مجلس الشيوخ الأمريكى أقر منح الجائزة بإجماع الأصوات، كاشفة عن حضورها مع أسرتها حفل استلام الجائزة، وإلقائها كلمة داخل الكونجرس.

وحول موعد استلام الجائزة، قالت "جيهان السادات"، إنه لم يتحدد بعد، متابعة: "الجائزة تعنى الكثير، لأن العالم يقدر السلام، والسادات ضحى بحياته من أجل نشر السلام بالمنطقة".

وأقر مجلس النواب الأمريكى، الخميس الماضى، قانونًا يقضى بتكريم الرئيس الراحل أنور السادات لدوره فى تحقيق السلام بالمنطقة، ومنحه ميدالية ذهبية، اعترافا بإنجازاته التاريخية فى إحلال السلام بالمنطقة.

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