تحطم طائرة عسكرية إيرانية ومصرع قائدها

26 أغسطس 2018 - 02:49 م

تحطمت، الأحد، طائرة عسكرية إيرانية بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ما أدى لمصرع قائدها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء إرنا (رسمية) أن الطائرة من طراز “إف- 5″، وسقطت خلال قيامها بمهمة تدريب ظهر اليوم في مدينة دزفول الواقعة بمحافظة خوزستان.

وأضافت نقلاً عن مصدر مطلع أن الطائرة تعرضت لخلل فني عند محاولتها الهبوط.

وأوضح المصدر أن طيار الطائرة العقيد “منوشهر فتاحي” لقي حتفه إثر الحادث، فيما أصيب آخر كان على متن الطائرة، ونقل إلى مستشفى المدينة.