مقتل زعيم داعش في أفغانستان

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أبو سعد إرحابي

قالت السلطات الأفغانية إن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان أبو سعد إرحابي قتل مساء أمس السبت أثناء ضربة على معاقل للتنظيم في إقليم ننكرهار بشرق البلد.

وأكدت الإدارة الوطنية للأمن في كابول في بيان أن عشرة آخرين من أعضاء التنظيم المتشدد قتلوا أيضًا في عملية برية وجوية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية، بحسب مونت كارلو.

كما أسفرت العملية عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة خلال مداهمة اثنين من مخابئ الدولة الإسلامية.

ولم تورد وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم تعليقا على النبأ ولم يرد رد فعل بعد أيضا من مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها.

يذكر أن التنظيم رسخ وجوده في ننكرهار على الحدود الشرقية لأفغانستان مع باكستان ، حيث شط الفرع المحلي من التنظيم، الذي يعرف أحيانا بـ"الدولة الإسلامية" في ولاية خراسان، منذ 2015 وشن هجمات على حركة طالبان وعلى القوات الأفغانية والأمريكية.

ومن الصعب تحديد عدد مسلحي الدولة الإسلامية في أفغانستان لتكرر تغيير بعض أفراده لولائهم لكن الجيش الأمريكي يقدره بنحو ألفين.


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