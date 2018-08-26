إصابة 12 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

26 أغسطس 2018 - 03:01 م

أصيب نحو 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة ملوى على الطريق الصحراوى الغربى القاهرة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام.

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم يفيد بوصول نحو 12 شخصًا مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة مبكروباص كانت تقل الركاب من محافظة أسيوط إلى محافظة القاهرة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.



وأسفر عن إصابة 12 شخصًا بينهم قائد السيارة وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام بعد أن تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم رفع السيارة وتسيير حركة المرور وتحر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



