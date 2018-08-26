  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:33 م
بحث متقدم
سد النهضة

مصر تؤكد تعثر مفاوضات «سد النهضة»

منتخب مصر

مفاجأة.. نجم المنتخب يقترب من إشبيلية الإسباني

جثة

موظف يطعن ابنته حتى الموت بسبب 200 جنيه

مذيع الشرق : بلدنا أولي بينا من الغربة

مذيع الشرق: بلادنا أولى بينا من الغربة

احدى الاطفال ووالدهم القاتل بدمياط

لماذا لا يقتنع الرأى العام باعترافات قاتل طفليه بالدقهلية؟!

مقتل زعيم داعش في أفغانستان

مقتل زعيم داعش في أفغانستان

جيهان السادات

كلمة لقرينة "السادات" فى الكونجرس تعرف على سببها

عمرو الليثي رئيسا للنهار

عمرو الليثي رئيسًا للنهار

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة عن عودة الجماهير: "كنا بنجرب"

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين الدستورية

ننشر أهم إنجازات "قضايا الدولة" خلال عامي 2017 و2018

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

قبلي وبحري

حادث انقلاب
حادث انقلاب

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارتين ببنى سويف

#

مصرع زوجين فى انقلاب سيارة بالمنيا

#

إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس بمدينة نصر

#

ضبط السائق المتهم بقتل 12 وإصابة 28 آخرين بحادث المنيا

مصابين

ميكروباص

مركز ملوي

حادث انقلاب

محافظة لمنيا

أصيب نحو 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة ملوى على الطريق الصحراوى  الغربى القاهرة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام.

 وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم  يفيد بوصول نحو 12 شخصًا مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة مبكروباص كانت تقل الركاب من محافظة أسيوط إلى محافظة القاهرة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

 وأسفر عن إصابة 12 شخصًا بينهم قائد السيارة وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام بعد أن تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم رفع السيارة وتسيير حركة المرور وتحر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تؤكد تعثر مفاوضات «سد النهضة»
» 4 أندية أوروبية تتصارع للتعاقد مع "تريزيجية"
» علماء يتوصلون لتركيبة الحمض النووي للديناصورات
» خبيران فى الجهاز الهضمى والمسالك بمصر الجديدة والمعادى العسكري
» اليابان تطرح السيارة الطائرة بأسواقها فى 2020
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم
» غادة عادل ترد على عرض العمل مع طليقها
» كيف تأكل سندوتش الهامبرجر دون تساقط محتوياته؟
» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل