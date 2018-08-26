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النيابة تتابع تمثيل ربة منزل لجريمة إلقاء رضيعها البحر

قبلي وبحري

قرية لشيخ عيسى بالمنيا
قرية لشيخ عيسى بالمنيا

جمال زكى

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النيابة العامة

ربة منزل

محافظة المنيا

القاء اطفال

تمثيس الجريمة

مثّلت "شيماء. ص. ع 24 عامًا"، ربة المنزل المُتهمة بإلقاء ابنيها في ترعة البحر اليوسفي داخل عزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار في مركز المنيا، والتي أسفرت عن غرق ابنها الأول "محمد - 4 سنوات" فيما أنقذ الأهالي رضيعها الثاني "هاني - 6 أشهر"، جريمتها أمام فريق من النيابة العامة وإدارة البحث والأدلة الجنائية الذين انتقلوا لموقع الحادث.

وبدأ تمثيل الجريمة بخروج "شيماء" من منزلها وبصحبتها الطفلين ثم توجهت إلي الضفة الغربية للترعة التي تبعد عن منزلها بنحو 25 مترًا والقت بقطعتين من الطوب الأسمنتي بالمياه "في إشارة للطفلين"، ثم نظرت حولها وتوجهت إلي كوبري القرية لمراقبة الطفلين ومعرفة مصيرهما.

وقرر أحمد أبو دومة، وكيل نيابة مركز المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإلقاء ابنيها داخل ترعة البحر اليوسفي بعزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار، وقتل أحدهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل الثاني "الرضيع".

وكان مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بقيام سيدة تدعي "الشيماء. ص. ع - 24عامًا" بإلقاء طفليها: "محمد رجب. ض - 5 سنوات"، وهاني 6 أشهر"، داخل ترعة البحر اليوسفي أمام عزبة الشيخ عيسي التابعة لقرية صفط الخمار.

انتقل المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز المنيا، والرائد أحمد يسري رئيس المباحث، لمعاينة مكان الواقعة، حيث تم إنقاذ الطفل الأول "الرضيع" قبل غرقه، فيما جرف التيار الطفل الكبير وقد انتشلته قوات الإنقاذ النهري جثة هامدة بعد مرور ساعات.

وأفادت التحريات الأولية، أن هناك خلافات عائلية بين ربة منزل وزوجها ويدعي "رجب. ض - 33 عامًا"، وأنها دائمة الشكوى من معاملته السيئة، حيث يرفض أن تذهب لزيارة أسرتها .

تم إيداع جثة المجني عليه "محمد ضاحي" الطفل الكبير داخل مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام الأول لنيابات جنوب المحافظة.

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