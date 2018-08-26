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بالفيديو .. شاهد مذيعة تتقيأ على ضيفها أمام الجمهور

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المذيعة اثناء التقيئ
المذيعة اثناء التقيئ

متابعات : حنان حمدتو

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مذيعة

تليفزيون

النرويج

ضيوف

القيئ

لم تقاوم إحدى المذيعات على التليفزيون النرويجى، رغبتها  في التقيؤ على الهواء مباشرة، وذلك خلال تقديمها لإحدى حلقات برنامجها .

وقالت صحيفة "روسيا اليوم"، إن المذيعة  النرويجية تقيأت فجأة على ضيف كان يشارك في برنامجها التلفزيوني، وذلك خلال بث مباشر على قناة النرويج الثانية .

ويظهر الفيديو بداية، كيف أرادت المذيعة الوصول إلى كأس من الماء ، وعند شربها الماء، تقيأت فجأة في الجهة التي يجلس فيها الضيف.

وعقب الحادثة، كشفت المذيعة أنها تتقيأ بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة، وذلك لأنها أصبحت "حامل". كما صرحت بأنها لم ترغب بالإفصاح عن حالة الحمل لجمهورها، بهذه الطريقة غير اللائقة.


شاهد الفيديو..

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