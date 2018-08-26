المنيا تستعد لاستضافة يوم ثقافي «مصري ـ أندونيسي»

26 أغسطس 2018 - 03:14 م

بحث عصام البديوي محافظ المنيا اليوم الاستعدادات الخاصة باستضافة ملتقى اليوم الثقافي ( المصري ـ الأندونيسي) والذي تنظمه مكتبة مصر العامة مساء الاربعاء القادم، بحضور حلمي فوزي سفير دولة أندونيسيا بالقاهرة والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة .

جاء ذلك بحضور دكتورة منال عبدالسلام مديرة مكتبة مصر العامة ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ومديري إدارات العلاقات العامة والإعلام والتواصل والسياحة بديوان عام المحافظة وأعضاء المكتب الفني ومديرية الثقافة، حيث ناقش المحافظ البرنامج الخاص بالملتقى وكافة الفقرات والعروض ومعرض المنتجات المصرية -الأندونيسية والفنون التشكيلية .

أكد المحافظ خلال اللقاء أن تنظيم الملتقى يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر واندونيسيا وما تتمتع به مصر من امن وأمان واستقرار.

استمع المحافظ، إلى مقترحات وملاحظات الحضور بشأن تنفيذ برنامج الزيارة ،ووجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة لدعم هذا الملتقى الذي يعد بمثابة فرصة للتبادل الثقافي بين البلدين وعرض فرص الاستثمار وإبراز كافة المعالم والمميزات التي تتمتع بها محافظة المنيا.

من جانبها، قالت مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا، ان الهدف من الملتقى تبادل الثقافات بين مصر واندونيسيا في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الاندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأضافت أن برنامج الاحتفال باليوم المصري الاندونيسي يتضمن عدداً من الفقرات الفنية المصرية والاندونيسية ومعرض للمشغولات اليدوية المصرية الاندونيسية، وكورال وفلكلور شعبي مشترك بالإضافة إلى عرض لفرص الاستثمار بين البلدين.