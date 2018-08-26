  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:33 م
بحث متقدم
سد النهضة

مصر تؤكد تعثر مفاوضات «سد النهضة»

منتخب مصر

مفاجأة.. نجم المنتخب يقترب من إشبيلية الإسباني

جثة

موظف يطعن ابنته حتى الموت بسبب 200 جنيه

مذيع الشرق : بلدنا أولي بينا من الغربة

مذيع الشرق: بلادنا أولى بينا من الغربة

احدى الاطفال ووالدهم القاتل بدمياط

لماذا لا يقتنع الرأى العام باعترافات قاتل طفليه بالدقهلية؟!

مقتل زعيم داعش في أفغانستان

مقتل زعيم داعش في أفغانستان

جيهان السادات

كلمة لقرينة "السادات" فى الكونجرس تعرف على سببها

عمرو الليثي رئيسا للنهار

عمرو الليثي رئيسًا للنهار

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة عن عودة الجماهير: "كنا بنجرب"

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين الدستورية

ننشر أهم إنجازات "قضايا الدولة" خلال عامي 2017 و2018

المنيا تستعد لاستضافة يوم ثقافي «مصري ـ أندونيسي»

قبلي وبحري

محافظة المنيا
محافظة المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

تعرف على القصة الكاملة لباب الكعبة المغلق

#

12 أغسطس.. الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالقليوبية

#

القصة الكاملة.. لحرق أسرة قبطية

#

الخميس.. بدء الاحتفال برحلة مرور العائلة المقدسة بالمنيا

احتفالات

محافظ المنيا

استعدادت

البديوى

دولة اندونيسيا

بحث عصام البديوي محافظ المنيا اليوم الاستعدادات الخاصة باستضافة ملتقى اليوم الثقافي ( المصري ـ الأندونيسي) والذي تنظمه مكتبة مصر العامة مساء الاربعاء القادم، بحضور حلمي فوزي سفير دولة أندونيسيا بالقاهرة والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة .

جاء ذلك بحضور دكتورة منال عبدالسلام مديرة مكتبة مصر العامة ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ومديري إدارات العلاقات العامة والإعلام والتواصل والسياحة  بديوان عام المحافظة وأعضاء المكتب الفني ومديرية الثقافة، حيث ناقش المحافظ البرنامج الخاص بالملتقى وكافة الفقرات والعروض ومعرض المنتجات المصرية -الأندونيسية  والفنون التشكيلية .

أكد المحافظ خلال اللقاء أن تنظيم الملتقى يعكس عمق  ومتانة العلاقات بين مصر واندونيسيا وما تتمتع به مصر من امن وأمان واستقرار.

استمع المحافظ، إلى مقترحات وملاحظات الحضور بشأن تنفيذ برنامج الزيارة ،ووجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة لدعم هذا الملتقى الذي يعد بمثابة فرصة للتبادل الثقافي بين البلدين وعرض فرص الاستثمار وإبراز كافة المعالم والمميزات التي تتمتع بها محافظة المنيا.

من جانبها، قالت مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا، ان الهدف من الملتقى تبادل الثقافات بين مصر واندونيسيا في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الاندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأضافت أن برنامج الاحتفال باليوم المصري الاندونيسي يتضمن عدداً من الفقرات الفنية المصرية والاندونيسية ومعرض للمشغولات اليدوية المصرية الاندونيسية، وكورال وفلكلور شعبي مشترك  بالإضافة إلى عرض لفرص الاستثمار بين البلدين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تؤكد تعثر مفاوضات «سد النهضة»
» 4 أندية أوروبية تتصارع للتعاقد مع "تريزيجية"
» علماء يتوصلون لتركيبة الحمض النووي للديناصورات
» خبيران فى الجهاز الهضمى والمسالك بمصر الجديدة والمعادى العسكري
» اليابان تطرح السيارة الطائرة بأسواقها فى 2020
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم
» غادة عادل ترد على عرض العمل مع طليقها
» كيف تأكل سندوتش الهامبرجر دون تساقط محتوياته؟
» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل