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إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة بالمنيا

قبلي وبحري

وكيل وزارة لصحة بالمنيا
وكيل وزارة لصحة بالمنيا

جمال زكى

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اغلاق

منشآت

أمنية رجب

مديرية لصحة

محفظة المني

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، حملة تفتيشية على الصيدليات والعيادات الخاصة والمعامل بقرية الجرنوس بمركز بنى مزار، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى وإدارة العلاج الحر بالمديرية ، بهدف ضبط العمل وإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية والصيدليات الخاصة داخل تلك المنشآت والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، إن الحملة أسفرت عن إغلاق (3) صيدليات تعمل بدون صيدلى، ومعملين و(5) عيادات خاصة، وذلك لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة .

وأضافت ان هذه الحملات تأتى في إطار إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غيرالحكومية في نطاق المحافظة وإصدار تراخيص لها والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص واستصدار قرارات غلق للمنشآت المخالفة طبقاً لأحكام القانون.

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